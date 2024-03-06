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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار عاجل باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور في المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس دون أعذار.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، بتنفيذ الإجراءات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها : 

  • تفعيل الغياب الإلكتروني
  • حصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية
  •  العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة
  •  تكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال اليوم الدراسي، 
  • متابعة المدارس خلال اليوم الدراسي من جانب قيادات المديريات والادارات التعليمية والوزارة لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

وبناءا على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدرت المدارس قرارات فصل الطلاب المتجاوزين نسب الغياب القانونية 

وقالت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نرجو من الساده أولياء الأمور متابعة غياب أبنائهم وحثهم علي الحضور
 

وكان قد واستعرض الدكتور رضا حجازي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير وضبط العملية التعليمية، حيث شدد الوزير على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، مؤكدًا على العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، وموجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

وقد أكد الوزير أيضا على ضرورة تعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الالكتروني مجاناً للطلاب بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسي وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

واستعرض الدكتور رضا حجازي الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها المختلفة، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في مجموعة قنوات مدرستنا لشرح الدروس والمناهج التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات اليوتيوب، موجهًا باستغلال فترات المشاهدة والإعلان عن جداولها داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على دور إدارة الدعم والتواصل بالوزارة، في متابعة هذه الإجراءات وايصال كافة المعلومات عنها للطلاب بالمدارس، مشيرا إلى أن إدارة الدعم والتواصل عقدت ١٦ ندوة خلال أقل من شهر بمختلف الادارات التعليمية بالمحافظة للتعريف بالمواد التعليمية والتدريبية للطلاب وتوضيح كافة مميزات هذه المواد وقياس ردود الأفعال حولها؛ وذلك من أجل التطوير والتحديث المستمر.

فصل الطلاب بسبب الغياب
فصل الطلاب بسبب الغياب
فصل الطلاب بسبب الغياب
فصل الطلاب بسبب الغياب
فصل الطلاب بسبب الغياب
فصل الطلاب بسبب الغياب

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