مسلسلات رمضان 2024.. إليسا تروج لتتر مسلسل «ع أمل»

روجت الفنانة إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي “إكس”، لتتر مسلسل “ع أمل”، والذي قام بتسجيله لعرضه خلال شهر رمضان.

مسلسل “ع أمل” من بطولة ماجي بو غصن، وبديع أبو شقرا، وعمار شلق، ومهيار خضور، وإلسا زغيب، وكارول عبود، وريان حركة وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا.

ويتعاون الملحن محمد يحيى لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغانى باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

وقال الملحن محمد يحيي في تصريحات صحفية إنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع إليسا في لحن أغنية لبنانية، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا إلة أنه دائما يوجد كيمياء بينهم ويقدم معها أحلى ألحانه وتحمل الأغنية عددا من المفاجآت .