عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. إليسا تروج لتتر مسلسل «ع أمل»

صدى البلد

روجت الفنانة إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي “إكس”، لتتر مسلسل “ع أمل”، والذي قام بتسجيله لعرضه خلال شهر رمضان. 

مسلسل “ع أمل” من بطولة ماجي بو غصن، وبديع أبو شقرا، وعمار شلق، ومهيار خضور، وإلسا زغيب، وكارول عبود، وريان حركة وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا. 

إليسا تغني تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بتوقيع الملحن محمد يحيى

إيرادات السينما أمس.. الحريفة في الصدارة وشماريخ يتذيل القائمة بـ 650 جنيها

ويتعاون الملحن محمد يحيى لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغانى باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

وقال الملحن محمد يحيي في تصريحات صحفية إنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع إليسا في لحن أغنية لبنانية، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا إلة أنه دائما يوجد كيمياء بينهم ويقدم معها أحلى ألحانه وتحمل الأغنية عددا من المفاجآت .

اللبنانية ماغي بو غصن الفنانة اليسا الملحن محمد يحيى شهر رمضان محمد يحيي موسم رمضان المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

بنك مصر.. سعر الدولار يكسر حاجز 45 جنيها رسميا

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

استئناف لإيقاف حكم المتهمين بسرقة فيلا ميرهان حسين| تفاصيل

الحكم في استئناف المستشار مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر.. بعد قليل

بعد قرار المركزي.. أنباء عن إزالة القيود على كروت الائتمان

إسرائيل توافق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة| تفاصيل

اختفاء السوق الموازية.. مؤسسة أجنبية تبيع 25 مليون دولار للبنوك بعد قرار المركزي

دويدار: هذا الثلاثي سيمنح الزمالك التفوق على الأهلي في مباراة القمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قالة عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاسمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

لو بتعاني منه.. خطوات يمكن اتخاذها للتعامل مع إدمان الحب

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ