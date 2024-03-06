التنمية المحلية: إتاحة رقم جديد لتلقي شكاوي المواطنين عبر الواتساب لصوتك مسموع

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن تقرير مبادرة " صوتك مسموع" لتلقي شكاوى المواطنين لشهر فبراير 2024 يشير إلى تلقي خدمة الواتس آب 2525 رسالة حتى منتصف الشهر نظراً لحدوث عطل فنى برقم الواتس حتى آخر شهر فبراير.

وتضمنت تلك الرسائل 567 شكوى تم حل منها 444 شكوى منها بنسبة 78,3%، وجارى حل 123 شكوى.

كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 3040رسالة منها 192 شكوى، تم حل 171 شكوى منها بنسبة 89,2% ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 89 ألف 383 متابعاً، بينما تلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 92رسالة منها 18 شكوى، تم حلها بنسبة 77,7% ، فيما تلقى الخط الساخن عدد 517 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تعمل بأقصى جُهد ممكن من خلال مباددرتها (صوتك مسموع ) في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات، بالإضافة إلى العمل على تلبية الطلبات المقدمة من المواطنين وخاصة الشرائح الأولى بالرعاية للاستفادة من المبادرات والبرامج والمشروعات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة.

وجه اللواء هشام آمنة المسئولين فى مبادرة "صوتك مسموع"، بتكثيف العمل على تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها والتواصل معهم خاصة فيما يتعلق بشكاوى المواطنين حول مدى توافر السلع الغذائية وحلها فوراً مع المسئولين فى المحافظات لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك فضلاً عن الحل الفوري لآى مشكلة فى النظافة والاشغالات خاصة حول المساجد الكبري التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات وكذا مناطق إقامة موائد الرحمن ،إضافة الى الاستجابة السريعة لآى شكاوى تتعلق بمخالفات البناء وظهور تعديات جديدة خلال هذا الشهر الكريم بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، مشدداً باستمرار رفع حالة الطوارئ لفريق عمل مبادرة(صوتك مسموع ) طوال أيام شهر رمضان لمواجهة أى ظروف طارئة فى كل القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.

ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع"، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" الجديد ( ٠١٢٠٠٣٥٣١١١ ) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني[email protected]