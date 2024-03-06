مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها الجوية إلى ميونيخ غداً

أعلنت مصر للطيران، أنه بالإشارة إلى التعليمات الواردة من إدارة مطار فرانكفورت - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار فرانكفورت يوم الخميس 7 مارس 2024.

وتقرر إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS785 بخط سير القاهرة/ فرانكفورت، ورقم MS786 بخط سير فرانكفورت / القاهرة وذلك يوم الخميس 7 مارس 2024.



وناشدت مصر للطيران، عملاءها المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران

أو الوكيل السياحي .