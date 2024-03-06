عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"لجنة ميرون" تحمل نتنياهو المسؤولية عن أكبر كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نشرت “لجنة ميرون” الحكومية الإسرائيلية المخولة بالتحقيق في حادثة التدافع المميت في "جبل ميرون" عام 2021 نتائجها، اليوم الأربعاء، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انعقادها لأول مرة في يونيو 2021.

وتوصلت اللجنة إلى استنتاجات مفادها أن المسؤولية الشخصية في الحادث الذي وقع خلال احتفالات عيد الشعلة في جبل ميرون شمال إسرائيل، وأدى لوفاة 45 شخصاً بينهم أطفال وإصابة 102 أخرون، تقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في النظام السياسي والشرطة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فأن هذا الحادث المييت يعد أكبر كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل.

وقال موقع "والا" العبري" ان اللجنة ألقت المسؤولية الشخصية عن الكارثة على عاتق 17 شخصاً، بما في ذلك  نتنياهو، وزير الأمن الداخلي في إسرائيل في ذلك الوقت ورئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، والحاخام يعقوب أفيتان، وزير الخدمات الدينية وقت وقوع الكارثة، وشمعون لافي، قائد المنطقة الشمالية في الشرطة الإسرائيلية وقت وقوع الكارثة، وأخرين.

وعلى الرغم من إلقاء المسؤولية على نتنياهو، فأنه لم يتم تقديم أي توصية عملية بشأنه، وقد وصت اللجنة بعدم إسناد المنصب الأمني إلى أوحانا مرة أخرى. وفيما يتعلق بالمفوض قالت اللجنة إنه لو لم يكن هذا زمن حرب لأوصت بإقالته.

ومن بين توصيات اللجنة أيضا مطالبة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بالتحقيق مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين وقت الحادث.

كما قدمت اللجنة تفاصيل عن دور العديد من الجهات في الكارثة، وعلى رأسها الشرطة الإسرائيلية، التي بحسب التقرير "لم تف بالتزاماتها الناشئة عن مسؤوليتها، وخاصة الالتزام بالحفاظ على السلام العام أثناء الاحتفالات".

ومن بين الهيئات الأخرى التي تحدثت عنها بالتفصيل: المركز الوطني لتطوير الأماكن المقدسة، وهيئات أخري.

ووقعت كارثة ميرون في الساعات الأولى من يوم الجمعة 30 أبريل 2021، وكانت الكارثة ناجمة عن ازدحام الناس في احتفالات عيد الشعلة، محشورين في ممر ضيق وأدى الحادث إلى مقتل 45 رجلا وطفلا كانوا يحتفلون بهذه المناسبة، وإصابة أكثر من مائة شخص في مكان الحادث، وفي أعقاب الكارثة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم حداد وطني بعد يومين.

وبعد الكارثة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها بعد شهر ونصف، عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الحادثة، وتم تشكيل اللجنة في حزيران 2021، برئاسة القاضية المتقاعدة ميريام ناؤور، وبعد سبعة أشهر، توفيت ناعور، وتم تعيين القاضية المتقاعدة ديبورا برلينر مكانها.

وفي نوفمبر 2021، نشرت اللجنة توصيات مؤقتة ، وكانت التوصيات الثلاث الرئيسية التي قدمتها هي: تعيين وزير مسؤول، سيكون مسؤولا عن الاحتفالات، وتحسين البنية التحتية و إزالة مخاطر السلامة ومنع الاكتظاظ غير الطبيعي في موقع الاحتفالات.

أغسطس 2022، أصدرت اللجنة رسائل تحذير إلى 18 شخصًا كانوا يشغلون مناصب رئيسية في وقت الكارثة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي أمير أوحانا. ووزير الخدمات الدينية يعقوب أفيتان، والمفوض يعقوب شبتاي، وقائد شرطة المنطقة الشمالية شمعون لافي. 

“لجنة ميرون” الحكومية الإسرائيلية حادثة التدافع المميت في جبل ميرون جبل ميرون شمال إسرائيل بنيامين نتنياهو أكبر كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا يعقوب شبتاي الشرطة الإسرائيلية نتائج لجنة ميرون إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

توقف حركة بيع وشراء الدولار بالسوق الموازية.. وهذه قيمته في البنوك

رفض استئناف المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

ترشيحاتنا

كولر يعقد جلسة حاسمة بشأن اختيار مهاجمي مباراة كأس مصر.. تفاصيل

الغرف التجارية تحدد الآثار المتوقعة لقرارات البنك المركزي

نائبة: تحرير سعر الصرف يدفع لتراجع أسعار السلع واختفاء المضاربات نهائيا

تتصدره فلسطين.. بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية

شرف لنا تنظيمها بالسعودية.. تعليق ميدو على إقامة نهائي كأس مصر في المملكة

66 مستوطناً يقتحمون ساحات المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قاله عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ