مهرجان الشباب العالمي: دعم المواهب لتشكيل مجموعة تعليمية للمعرفة النووية

عقدت شركة روساتوم الشركة الروسية الرائدة فى مجال الطاقة جلسة بعنوان "خلق تكنولوجيا أوبنينسك معًا: المشروع النووي للشباب"، وذلك خلال فعاليات اليوم الأخير لمهرجان الشباب العالمى بمدينة سوتشى الروسية .

وتكنولوجيا أوبنينسك هى مشروع دولي لمركز علمي وتعليمي للمستقبل، تهدف إلى جمع افضل الاهتمامات لكل مجتمع، وخاصة الشباب، حول أول مدينة علمية في روسيا - أوبنينسك.

ومن خلال مجلس الشباب لتطوير تكنولوجيا أوبنينسك، سيتم دعم المواهب العديدة من مختلف البلدان لـ تشكيل المجموعة التعليمية للمعرفة النووية وخلق بيئة لتطوير الكفاءات الهندسية والعلمية، وتلبية احتياجات جيل الشباب.

وقالت تاتيانا ليونوفا رئيس مجلس ادارة مدينة أوبنينسك تعد روسيا من الدول الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا النووية وتعد اوبنينسك هي عاصمة الذرة السلمية

اذ تعد المدينة التي انطلقت فيها اول محطة للطاقة النووية في العالم منذ 70 عاما، وطورت الطاقة النووية والطب النووي والأشعة الزراعية.

واصبحت اليوم، أو بنينسك مركزاً تدريبياً للنخبة الهندسية في العالم، حيث ياتي الطلاب والمتخصصين من أكثر من 70 دولة للدراسة فيها.

وأعلن كيريل كوماروف النائب الأول للمدير العام - مدير قسم التطوير والأعمال الدولية في روساتوم أن المواهب الشابة تلعب دورا مهما في تطوير اعمال روساتوم العالمية وتعزيز قيادتنا، مضيفا: لقد نجحنا في الجمع بين شتى المجالات التنافسية في ثقافة شركتنا فمن ناحية، تم مراعاة تجربة الأجيال السابقة والمعرفة والتقاليد، و من ناحية أخرى، تم إدخال روح المبادرة والشغف بفضل طاقة الموظفين الشباب. لقد أوضحنا للموظفين الشباب ما هي المشاريع الدولية و سمحنا لهم بإدراك مواهبهم على نطاق عالمي.