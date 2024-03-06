ضاعت الإنسانية.. القصة الكاملة لتعدي عاطل على ابنة زوجته بالإسكندرية

ضاعت الرحمة والاخلاق، وانعدمت الانسانية، ففي الإسكندرية شهدت المدينة حادثة أخلاقية غير مسبوقة بعدما تعد عاطل على ابنة زوجته التي تولاها بالرعاية والحماية وبدلا من ان يكون سندا لها اعتدى عليها بوحشية، وأقر بجريمته الوحشية وكانت الإحالة إلى المفتي مصيره.



وبدأت احداث القضية المقيدة، برقم 23301 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها بمحل سكنهم، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، الي قيام المتهم " س.ع.ص" عاطل ، حال كونه زوج والدة المجني عليها " م.م.ع" 17 سنة، وأنه من متولي رعايتها هددها بسلاح أبيض سكين ، مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها ، وتعدي عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح ،وهددها بالقتل ، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة ، وبعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني ، وسكرتير المحكمة مينا منصور، بإحالة أوراق المتهم الي فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند الي المتهم، لاتهامه بالتعدي على المجني عليها.

