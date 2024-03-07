أصبحت سلسلة ريلمي Realme 12 الآن تضم أربعة هواتف بفضل الإضافة الأخيرة إلى السلسلة - هاتف ريلمي 12، يقدم الطراز الأساسي في السلسلة معالج Dimensity 6100+ إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تقريب 3x داخل الكاميرا وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 وات.

تم بناء هاتف Realme 12 حول شاشة LCD بحجم 6.72 بوصة وبدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز، تتميز الشاشة بأقصى سطوع يصل إلى 950 شمعة وتستضيف أيضًا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

اختارت Realme إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف بقيادة مستشعر رئيسي ISOCELL HM6 بدقة 108 ميجابكسل (فتحة f / 1.75 وتجميع وحدات البكسل 9 إلى 1) والذي يوفر تقريبًا 3x داخل المستشعر، و المستشعر الآخر الموجود في الخلف هو مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل Realme الجديد برخص التراب

يعمل معالج Dimensity 6100+ من MediaTek إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 6/8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

كما يعد هذا أول هاتف من Realme يتميز بزر ديناميكي خاص بالعلامة التجارية، يعمل زر التشغيل أيضًا كماسح ضوئي للبصمة ويمكنه أيضًا التبديل بين 7 وظائف مثل تشغيل تطبيق الكاميرا وتبديل وضع عدم الإزعاج بالضغط لفترة طويلة.

يعمل هاتف Realme 12 على واجهة Realme UI 5 المستندة على نظام التشغيل Android 14 ويتميز ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 وات. تشمل الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت ستيريو ومقبس سماعة رأس.

يأتي هاتف Realme 12 باللونين الأرجواني الشفق والأخضر الغابي. يبدأ السعر من (205 دولار أمريكي) لإصدار 6/128 جيجابايت قبل العروض.