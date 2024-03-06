أبو الغيط: عار على البشرية أن تقف مكتوفة الأيدي والفلسطينيون يقتلون

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، انه لا يجب أن يمحى الخميس الماضي من ذاكرة العالم بسبب استشهاد 120 فلسطينيا وهم يبحثون عن غذاء، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال أحمد أبو الغيط:" عار على البشرية أن تقف مكتوفة الأيدي بينما الفلسطينيون يقتلون جوعا أو قصفا أو قنصا".

وأضاف أحمد أبو الغيط: “ شعب غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية لقتل أكبر عدد منهم سعيا لتهجير من يمكن تهجيرهم إلى خارج القطاع”|.

وتابع أحمد أبو الغيط:" الحقيقة الساطعة أن الاحتلال يستخدم التجويع ومنع المساعدات والمماطلة في إدخالها لتركيع الشعب الفلسطيني في غزة".