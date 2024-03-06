تلقت تحذيرات.. إصابة سفينة أمريكية وهروب بحارتها بقوارب نجاة جنوب اليمن



أفادت شركة أمبري البريطانية لأمن التجارة البحرية بإصابة سفينة وتضررها جنوب غرب عدن وانتقال بعض بحارتها إلى قوارب نجاة.

وسبق وقالت شركة أمبري البريطانية اليوم الأربعاء إنه تم الإبلاغ عن انفجار بالقرب من سفينة شحن مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم بربادوس قبالة ميناء عدن في جنوب اليمن، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية.

أضافت أمبري إن السفينة، التي تتواجد على بعد حوالي 57 ميلاً بحريًا جنوب غرب عدن، تم تحذيرها من قبل كيان عرف نفسه على أنه دورية للبحرية اليمنية، وأمر السفينة بتغيير مسارها.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن السفن في المنطقة المجاورة أبلغت عن دوي انفجار قوي وظهور عمود كبير من الدخان.

