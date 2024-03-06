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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن شن هجومين على مواقع القوات الإسرائيلية على حدود لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، أنه ردا على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى اللبنانية الجنوبية والمنازل المدنية، ‌تم استهداف ‏مبنى في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله عبر قناته على “تليجرام”، أنه تم شن هجوم جوي بالطائرات المسيرة الانقضاضية على موقع المطلة الإسرائيلي وأصابت هدفها بدقة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه قصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على تلة الطيحات مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية.

وأوضح الاعلام الحربي في حزب الله، أنه قصف تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي على تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

حزب الله يشن هجوما بمسيرة على الاحتلال في المطلة

حزب الله: قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي في الطيحات وكريات شمونة

حزب الله لبنان الاحتلال الاسرائيلي مستعمرة افيفيم الطائرات المسيرة جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع المطلة

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