حزب الله يعلن شن هجومين على مواقع القوات الإسرائيلية على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، أنه ردا على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى اللبنانية الجنوبية والمنازل المدنية، ‌تم استهداف ‏مبنى في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله عبر قناته على “تليجرام”، أنه تم شن هجوم جوي بالطائرات المسيرة الانقضاضية على موقع المطلة الإسرائيلي وأصابت هدفها بدقة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه قصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على تلة الطيحات مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية.

وأوضح الاعلام الحربي في حزب الله، أنه قصف تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي على تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.