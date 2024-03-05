عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف قوة ‏عسكرية للاحتلال في محيط موقع الراهب

ارشيفي
ارشيفي


‌‎ أعلن حزب الله اللبناني استهداف في تمام  فجر اليوم الثلاثاء قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية حيث أصابوها إصابةً ‏مباشرة.

وفي وقت سابق استهدفت المقاومة اللبنانية مستعمرة "غشر ‏هازيف" القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا وذلك ردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية علي القرى والمدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني ‏في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين،

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أيضا ان التيار الكهربائي انقطع في عدة مناطق في نهاريا من جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

قرار عاجل من حكومة الشارقة يخص شهر رمضان

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

ترشيحاتنا

زلزال قوي يضرب الصين

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

هل يوم الشك آخر يوم في شعبان أم 30 بالشهر؟.. انتبه

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

حسين لبيب يطالب جوميز بالبحث عن مباريات الأهلي والزمالك قبل نهائي كأس مصر

سد النهضة.. خبير يكشف تفاصيل جديدة عن إجمالي التخزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل مباراة الزمالك| مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي.. ماذا طلب كولر؟

كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

اكتشاف أثقل ثقب أسود في الفضاء.. لن تصدق كم وزنه؟

الإنسان الغزال.. شاب يدور على رأسه داخل مول تجاري |فيديو

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ