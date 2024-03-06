البورصة تخسر 48 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من عمليات جني الأرباح عقب مكاسب كبيرة صباح اليوم بسبب تحرير سعر الصرف، وخسر رأس المال السوقي 48 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.031 تريليون جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 29743 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 37137 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 12670 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 7202 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة.