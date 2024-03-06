تقارير عبرية: غطرسة ووقاحة نتنياهو كسرت التحالف القوي بين إسرائيل وأمريكا

وصفت صحيفة “هآرتس” العبرية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "على مدى 15 عامًا، ومن خلال الغطرسة والوقاحة، تمكن من تحويل إسرائيل من حليف قوي للويات المتحدة إلى مصدر أزمة مستمرة شديدة".

وشددت “هآرتس” على أن "غطرسة ووقاحة نتنياهو تتعارض أفعالها مع المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط".

وأضافت الصحيفة العبرية في تحليل نشرته، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل كانت حليفًا جديرًا بالثقة ويمكن الاعتماد عليه للولايات المتحدة لأكثر من 50 عامًا، مضيفة أن “بنيامين نتنياهو ليس كذلك".

وأوضحت هآرتس أن سجل وسياسات وسلوك وأسلوب نتنياهو على مر السنين تؤكد أنه لا يرى نفسه حليفا ولا يتصرف كحليف، والآن أدركت الولايات المتحدة ذلك أخيرا.