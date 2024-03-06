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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي.. ويدعو للمشاركة بكثافة

صدى البلد

شارك الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، بانتخابات التجديد النصفى لعام 2024، مؤكدا ضرورة مشاركة الأطباء البيطريين بكثافة فى الانتخابات على مستوى الجمهورية، لدعم قرارات المجلس الجديد، ودعمه فى الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم.

وأشار سليم، إلى أنه خلال دورته النقابية عمل على عددا من الملفات الهامة المتعلقة بالأطباء البيطريين، ومن أهمها التعيينات، والتى كان أخرها إرسال خطاب لمجلس الوزراء بشأن إجراء تعيينات لعدد 10 آلاف طبيب بيطرى ضمن التعيينات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بواقع 120 ألف من أعضاء المهن الطبية، وتلقى النقيب ردا أمس الثلاثاء، من مجلس الوزراء يؤكد أخذ هذا المطلب فى الاعتبار والبدء فى إجراء دراسة للتعيين.

كانت قد أعلت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجى سلام، فتح باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية،  من العاشرة فى صباح اليوم، ومن المُقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة مساء، وذلك بناءا على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وقرار مجلس النقابة بتاريخ 16 فبراير 2024.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

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