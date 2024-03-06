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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه بمتابعة تطبيق مواعيد غلق وفتح المحال التجارية في رمضان

محافظ قنا أشرف الداودي
محافظ قنا أشرف الداودي

أكد محافظ قنا أشرف الداودي على ضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك بكل حزم، موجهًا بتفعيل لجان المتابعة للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

جاء ذلك خلال إعلان المحافظ مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، على أن تكون يوميًا الساعة 2 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.


وناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

وأوضح أن المواعيد المشار إليها لا تطبق على محال البقالة والسوبر ماركت، والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، والمخابز.

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