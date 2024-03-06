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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بايدن ميكس.. القنابل الأمريكية سلاح تل أبيب لقصف غزة وطائراتها تلقى مساعدات إنسانية على الضحايا| صحيفة أمريكية تكشف سر تناقض البيت الأبيض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت الطائرات العسكرية الأمريكية إسقاط المواد الغذائية والإمدادات جوا على غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، أسقطت القوات الأمريكية والأردنية حوالي 38 ألف وجبة بالمظلات على طول ساحل غزة يوم السبت، وإذا ما تم مقارنة ذلك بالحاجة، فإن الأمر يبدوا أنه عديم الفائدة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة، وبحسب الأمم المتحدة، فإن ربعهم يواجهون مجاعة وشيكة.

وهنا أصبح التساؤل الأكثر إلحاحا، هو التناقض الواضح لواشنطن في التعاطي مع القضية الفلسطينية، فهي الدولة الأكثر دعما لتل أبيب، وتقريبا معظم الصواريخ والأسلحة التي يضرب بها سكان غزة، هى من الصناعة الأمريكية، ثم في ذات الوقت تقوم بإلقاء المساعدات جوا، وهنا، وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، يجيب جيريمي كونينديك هو رئيس المنظمة الدولية للاجئين، وكان مديرًا لمكتب المساعدة الأمريكية في حالات الكوارث الخارجية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد الرئيس باراك أوباما، عن تلك التسائلاتمن خلال حوار صحفي أجراه معه آري شابيرو، مضيف برنامج All Things Concerned.

 

وخلال الحوار يكشف المسؤول الأمريكي، السبب الذي يجعل إسقاط المساعدات جوًا هو الملاذ الأخير ولماذا يعتبرها "مفارقة قاتمة" أن تقوم الولايات المتحدة بذلك الآن، وهذا أبرز ما جاء في المقابلة

آري شابيرو: لقد ساعدت في تنسيق عمليات الإنزال الجوي خلال الصراعات السابقة، لذا أخبرنا عن الأوقات التي تكون فيها تلك الوسيلة أكثر فعالية؟ وكيف يمكن أن تكون مفيدة؟

 

جيريمي كونينديك: حسنًا، أول شيء يجب أن نفهمه بشأن عمليات الإنزال الجوي هو أنها ربما تكون الطريقة الأقل كفاءة لتوصيل المساعدات، لذلك يتم استخدامها بشكل مقتصد للغاية وفقط عندما لا تكون هناك طريقة أخرى للحصول على المساعدة، لذا فإننا نستخدمها إذا كان من الصعب الوصول فعليًا إلى السكان، أو إذا كانوا معزولين بسبب زلزال أو إعصار، أو إذا كان هناك قتال أو إذا كانوا محاصرين.

فعلى سبيل المثال، عندما كان الأيزيديون العراقيون يفرون من ميليشيات الإبادة الجماعية، ميليشيا داعش [الدولة الإسلامية] التي طردتهم من مدينتهم، فروا إلى جبل سنجار. وفي عام 2014، عندما كنت في المعونة الأمريكية، قمنا بتنظيم عمليات إنزال جوي للجيش الأمريكي على جبل سنجار لدعمهم، وخارج هذا النوع من المواقف، يكون الأمر نادرًا جدًا، فلا أستطيع التفكير في مكان استخدمناهم فيه في مكان كان يتم خدمته في نفس الوقت عن طريق الوصول البري.

شابيرو: هل يمكنك أن تشرح لماذا هو غير فعال إلى هذا الحد، ولماذا هو الملاذ الأخير؟

 

كونينديك: الأول هو التكلفة. إن الأمر يتعلق - ومن الواضح أن كل موقف يختلف قليلاً - ولكن تكلفة التسليم عن طريق الجو هي 8 إلى 10 أضعاف تكلفة التوصيل عن طريق النقل البري، وفي ذات الوقت فإن الأحجام أصغر بكثير، ولوضع هذا الأمر في نصابه الصحيح، كانت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، وأدلت بتصريحات في الضفة الغربية حيث كانت تتحسر على حقيقة أن حوالي 96 شاحنة فقط، في المتوسط، يتم نقلها يوميًا، من أجل الدخول إلى غزة.

والحقيقة أن  حمولة الطائرات الثلاث التي أسقطتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تعادل حمولة أربع إلى ست شاحنات، لذا فإن هذا لا يمثل في الحقيقة حجما إضافيًا كبيرًا من المساعدات مقارنةً بالمبلغ غير الكافي بالفعل الذي يتم تلقيه.

 

 

شابيرو: هذا مذهل، فهو ليس فقط أكثر تكلفة بثمانية إلى عشرة أضعاف، ولكنه يعادل حمولة أربع إلى ست شاحنات، والعدد الذي وصفه الرئيس بايدن نفسه بأنه غير كاف على الإطلاق هو حوالي 96 شاحنة يوميًا.

 

كونينديك: صحيح.

 

شابيرو: إذن، أي نوع من المداولات كان يجب أن يؤدي إلى القرار، حتى في ظل عدم كفاءته، وبالنظر إلى تكلفته، وبالنظر إلى أن المساعدات يمكن أن تأتي عن طريق البر، فهل هذه الإنزالات الجوية من السماء، لا تزال في هذه المرحلة فكرة جيدة وضرورية ؟

 

كونينديك: حسنًا، أعتقد أن هذا يعكس مجرد مستوى من الإحباط داخل الإدارة بسبب العرقلة المستمرة لآليات المساعدة الأكثر طبيعية من قبل الحكومة الإسرائيلية، وقد جاء ذلك في أعقاب محاولة الحكومة الإسرائيلية تنظيم توزيع المساعدات الخاصة بها في شمال غزة، بعد أن أمضت معظم الشهرين الماضيين في منع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى من القيام بالمزيد من عمليات التسليم هناك، ويمكنك أن ترى في خطاب الرئيس، ويمكنك أن ترى في ما قاله نائب الرئيس خلال عطلة نهاية الأسبوع وما قالته السلطة الإدارية في الأيام الأخيرة: من الواضح أن هناك مستوى متزايد من الإحباط بسبب العرقلة المستمرة للمساعدات من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأعتقد أن الأمر اللافت للنظر في ذلك هو أنه بموجب أمر محكمة العدل الدولية، تواجه إسرائيل مطلبًا لبذل كل ما في وسعها لتسهيل المساعدات الإنسانية، ولكن بموجب القانون الأمريكي أيضًا، هناك حظر على تقديم المساعدة الأمنية إلى دولة تمنع تقديم المساعدة الإنسانية الأمريكية. إن اللغة الواضحة التي قالها الرئيس ونائب الرئيس ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأيام الأخيرة تشير إلى أن إسرائيل تفعل ذلك.

 

شابيرو: انتقد بعض الناس الولايات المتحدة باعتبارها تتخذ خطوات أداء في حين أن إدارة بايدن تدعم في الوقت نفسه الحرب العسكرية الإسرائيلية في غزة. ما رأيك في هذا التقييم؟

 

كونينديك: أعتقد أن هناك مفارقة قاتمة حقًا في حقيقة أن الولايات المتحدة تقوم بتزويد القنابل التي تسقط على غزة والآن الطرود الغذائية التي تسقط على غزة، وأعتقد أن الوقت قد فات - وأعتقد أن معظم العاملين في المجتمع الإنساني يقولون الآن أن الوقت قد حان - لممارسة بعض الضغط الحقيقي والتأثير على إسرائيل بشأن هذه العوائق، ومرة أخرى، من وجهة نظرنا، فإن هذا هو المطلوب بموجب القانون الأمريكي، وهو أنه لا ينبغي لنا توفير القنابل لحكومة تمنع المساعدات من الوصول إلى السكان.

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