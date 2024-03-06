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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلـ.ـى وجرحى في الهجوم الحوثي على سفينة كونفيدانس قبالة اليمن

سفينة ترو كونفيدانس
سفينة "ترو كونفيدانس" قبالة اليمن

أعلن مسؤول أمريكي لوكالة “فرانس برس”، بوقوع قتيليـ.ـن وجرحى في الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة "ترو كونفيدانس" قبالة اليمن.

وكان مالك سفينة البضائع السائبة "ترو كونفيدانس" في البحر الأحمر، أعلن في وقت سابق تفاصيل جديدة عنها، مشيرًا إلى أنه ضربها صاروخ أطلقه الحوثيون على ما يبدو قبالة اليمن.

وأضاف المالك أنه لا أنباء عن الـ20 فردًا من طاقم السفينة "ترو كونفيدانس" و3 من حرسها.

وأكد أن السفينة تملكها شركة يونانية وليس لها علاقة بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السفينة تجرفها الأمواج والنيران تضطرم على سطحها.

وأضاف أن السفينة تعرضت لضربة بصاروخ على بعد 50 ميلاً بحريًّا جنوب غرب عدن.

وفي وقت سابق، قال مصدر ملاحي اليوم الأربعاء إن ثلاثة أفراد من طاقم ناقلة البضائع السائبة (ترو كونفيدانس) التي ترفع علم باربادوس فقدوا وإن أربعة آخرين أُصيبوا بحروق خطيرة بعد تعرض السفينة لأضرار قبالة اليمن.

الحوثيون ترو كونفيدانس اليمن البضائع السائبة البحر الأحمر

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