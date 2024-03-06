سفارات غربية تحتفل بيوم المرأة المصرية وتوزيع جوائز رائدات التغيير

استضاف المقر الرسمي للسفير المكسيكي في القاهرة اليوم الأربعاء حفل توزيع جوائز "رائدات التغيير" في دورته لعام ٢٠٢٤، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، والذي يقام هذا العام تحت شعار "إلهام الإدماج".



وشارك فى الاحتفال كل من السفير لويس دوما، سفير كندا، والسفير إيفان يوكل، سفير الجمهورية التشيكية، ورافائيل مارتن دي لاجارد، الوزير المستشار - نائب رئيس البعثة بسفارة فرنسا، والسفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا، والسفيرة ليونورا رويدا، سفيرة المكسيك، والسفير هاكان إمسجارد، سفير السويد، وذلك للاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حققتها المرأة المصرية المميزة، حيث إن كلا من الدول الست من المدافعين القدامى عن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.



وذكر بيان صحفى وزعته سفارة كندا بالقاهرة أنه تم إنشاء جوائز "رائدات التغيير" في عام ٢٠٢٠ لتكريم إسهامات رائدات المساواة بين الجنسين المصريات وجهودهن في بناء مصر أقوى.



وأضاف البيان أنه تم خلال الاحتفال تكريم الفائزات لهذا العام وهن منال عبد المنعم، رائدة أعمال لديها مشاريع في مجال السلع الاستهلاكية والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والأعمال التجارية الزراعية؛ و ناميس عرنوس، مؤسِّسة شبكة E7kky، وثريا بهجت، ناشطة في مجال حقوق الإنسان، سلمى اللقاني، مؤسِّسة متجر منتجات معاد تدويرها بالتعاون مع النساء اللاتي يعشن على ضفاف النيل ، ومي فريد، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، مساعدة وزير المالية للعدالة الاقتصادية، فاطمة إبراهيم، مؤسسة منظمة مبتكرة ورائدة غير ربحية حصلت على تقدير لالتزامها بحقوق الإنسان؛ وهالة خليل، مخرجة ومنتجة وكاتبة سينمائية مصرية؛ وفاطمة متولي، رائدة أعمال؛ وسارة صبري، أول رائدة فضاء مصرية تسافر إلى الفضاء على متن رحلة بلو أوريجين NS-22.



وتتضمن قائمة الفائزات كذلك جيرالدين سمير توفيق، مديرة منظمة سامو سوسيال الدولية في مصر؛ ويارا شلبي، أول متسابقة رالي نسائي في مصر، البطلة في السباقات الصحراوية، وسفيرة الرياضة المصرية في الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)؛ وهناء شحاتة، مديرة مكتب كندا بوزارة التعاون الدولي، وهي شريك رئيسي لكندا ومسؤولة عن الاتفاقيات بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية.



ووفقا للبيان، تتمتع منظمة الشؤون العالمية الكندية بسجل حافل في دعم المساواة بين الجنسين، وستواصل كندا تعزيز الجهود الرامية إلى إدماج نتائج المساواة بين الجنسين واستهداف تلك القضية في مساعدتنا الدولية.



كما تولى الجمهورية التشيكية الأولوية لحماية النساء والفتيات وتمكينهن كمبدأ أساسي في سياستها الخارجية، وتدعو بنشاط إلى مشاركة السيدات على قدم المساواة في الحياة العامة والاستقلال الاقتصادي والتحرر من العنف في المحافل الدولية.



وتتبع فرنسا سياسة خارجية نسوية، ولذلك جعلت من المساواة بين الجنسين ركيزة أساسية في عملها على الساحة العالمية، سواء كان ذلك من خلال المناصرة والمشاركة السياسية، أو من خلال المساعدات الإنمائية الهادفة، أو دعم المجتمع المدني، كما تتبع ألمانيا سياسة خارجية نسوية تضع المتضررين في صميم اهتماماتها.



وقد تميزت السياسة الخارجية النسوية للمكسيك بريادتها في تعزيز المنظور الجنساني ونهج حقوق الإنسان في جداول أعمالها الثنائية والإقليمية، وكذلك في المفاوضات المتعددة الأطراف.

وتمثل المساواة بين الجنسين أولوية في السياسة الخارجية السويدية.