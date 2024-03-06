الأردن وأمريكا يؤكدان ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

تلقّى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ركزا فيه على الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة ومفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، إضافة إلى جهود إيصال مساعدات إنسانية كافية وعاجلة لجميع أنحاء القطاع.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أكد الصفدي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العدوان وفتح جميع المعابر لإدخال ما يكفي من مساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع.

وتوافق الصفدي وبلينكن على أن حجم المساعدات التي تصل إلى غزة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع، داعين إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لإيصال مساعدات كافية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء القطاع.

وبحث الصفدي وبلينكن التطورات في المفاوضات الجارية للتوصل لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار بوساطة أميركية ومصرية وقطرية.

كما بحث الوزيران الأوضاع في القدس ومقدساتها، وشددا على ضرورة عدم التصعيد فيها خصوصاً على أبواب شهر رمضان الفضيل.

وأكد الصفدي ضرورة رفع إسرائيل القيود التي تفرضها على حرية العبادة وعلى وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وضرورة منع اقتحامات المقدسات.

واتفق الصفدي وبلينكن على استمرار التنسيق للحؤول دون التصعيد في المقدسات وضمان حق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.

وأكد الصفدي وبلينكن على استمرار العمل من أجل تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.