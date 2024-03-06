عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن وأمريكا يؤكدان ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

قصف غزة
قصف غزة

تلقّى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ركزا فيه على الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة ومفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، إضافة إلى جهود إيصال مساعدات إنسانية كافية وعاجلة لجميع أنحاء القطاع.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أكد الصفدي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العدوان وفتح جميع المعابر لإدخال ما يكفي من مساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع.

وتوافق الصفدي وبلينكن على أن حجم المساعدات التي تصل إلى غزة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع، داعين إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لإيصال مساعدات كافية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء القطاع.

وبحث الصفدي وبلينكن التطورات في المفاوضات الجارية للتوصل لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار بوساطة أميركية ومصرية وقطرية.

كما بحث الوزيران الأوضاع في القدس ومقدساتها، وشددا على ضرورة عدم التصعيد فيها خصوصاً على أبواب شهر رمضان الفضيل.

وأكد الصفدي ضرورة رفع إسرائيل القيود التي تفرضها على حرية العبادة وعلى وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وضرورة منع اقتحامات المقدسات.

واتفق الصفدي وبلينكن على استمرار التنسيق للحؤول دون التصعيد في المقدسات وضمان حق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.

وأكد الصفدي وبلينكن على استمرار العمل من أجل تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني بلينكن إطلاق النار في غزة المعابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

600 ألف دولار و2000 ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

وزير الخارجية : الاحتلال الإسرائيلي فرض على الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي والتجويع

كأس مصر| الأهلي يخوض مرانه الأول بالسعودية

الأردن وأمريكا يؤكدان ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

مد ساعات العمل بالقطار الكهربائي الخفيف من أول شهر رمضان 2024

بايرن ميونيخ يرفض التفريط في نجم الفريق لصالح ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ