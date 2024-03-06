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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

الاموال
الاموال

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق محافظة الجيزة. 

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جبل فلوس ودهب.. الداخلية تعلن عن قضية كبيرة لتجميع أموال المصريين بالخارج

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30 مليون جنيه.. ضربة قوية لتجار الدولار بالسوق السوداء

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة "600 ألف دولار أمريكى، 220 ألف ريال سعودى، 30 ألف درهم إماراتى، 16 ألف يورو").

 وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (35 مليون جنيه).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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