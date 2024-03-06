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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فقرات استعراضية وكلمة بوتين.. ختام «مهرجان الشباب العالمي» في سوتشي الروسية|صور

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

شهدت  مدينة سوتشي الروسية  حفل ختام  مهرجان الشباب العالمي 2024، المقام في الفترة من 1 إلي 6 مارس الجاري بمشاركة 20 ألفا من أكثر من 100 دولة من بينها مصر.

واختتم المهرجان الذي تم تنظيمه بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء فعاليته تحت عنوان "المسؤولية عن مصير العالم" بحفل كبير داخل استاد سوتشي بمشاركة العديد من وفود الدول المشاركة.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومن جانبه ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة هامة على هامش الحفل الختامي للمهرجان العالمي للشباب دعى خلالها  إلى السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تريد خلق الظروف الملائمة للحرية والإبداع والصداقة للجميع، معربا عن أمله في نجاحها ذلك.


وأضاف الرئيس الروسي إلي خلال كلمته في الحفل الختامي لمهرجان الشباب العالمي قائلا: "مساء الخير أيها الأصدقاء الأعزاء. أنا متأكد من أنكم في مزاج جيد اليوم. ولكن من المحتمل أن يكون هناك أيضًا قدر من الحزن، لأنه سيتعين عليكم الابتعاد عن أصدقائكم الجدد".

وأكد بوتين قائلا : "لقد ولدنا متساوين، ولكن السؤال هو، هل نحن ننمو، هل نتطور في ظروف متساوية؟ الجواب، للأسف لا. لا توجد ظروف متساوية في العالم للجميع، وهذا هو الظلم الرئيسي للنظام العالمي اليوم".

وبدأت فعاليات مهرجان الشباب العالمي الذي تنظمه روسيا الاتحادية، في مدينة سوتشي، في الأول من مارس الجارى، ويتضمن فعاليات حول تطوير الذات في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة.

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