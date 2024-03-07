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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الجامعة البريطانية بالقاهرة: تطوير الذات وصقلها بالقدرات المختلفة لايقتصر على سن محددة

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد درويش عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة البريطانية أن تطوير الذات وصقلها بالقدرات المختلفة لا يقتصر على سن محدد بل مستمر طوال العمر مع الأخذ بالوسائل التكنولوجية المختلفة .

 

وقال خلال استقباله عددًا من الصحفيين بحضور الدكتورة هالة بايزيد مدير تطوير الاعمال ومجموعة العمل بالكلية إنه يتم توفير برامج تدريب تعليمية عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لشريحة واسعة من المتعلمين.

وقال: هناك العديد من الشراكات مع المنظمات والدورات السنوية المنظمة لتقييم احتياجات التدريب التحويلية لمديري الموارد البشرية والتعلم والتنمية من مختلف القطاعات الصناعية مثل؛ تصنيع المنسوجات، تصنيع الألمنيوم، مصنعي السلع الاستهلاكية، والصحة والرعاية، وحلول الموارد البشرية، البناء، والتعليم، واستشارات الأعمال، وبالتالي هذه الخطط التدريبية دعمت فريق الموارد البشرية في وضع خطط تدريب لشركاتهم . 

 

وقالت الدكتورة هالة بايزيد نشارك  بالخطط التدريبية السنوية واحتياجات العديد من الشركات في المدن الصناعية المحيطة، خاصة في مدينة العاشر من رمضان والتي ساهمت في تطوير موظفيها.

 

في جوهر تقديم الدورات والبرامج التعليمية، خبرات متخصصة في مجالات وتخصصات مثل إدارة الأعمال، واللغات، والاتصالات والإعلام، والهندسة البيئية، والقانونية، والصحة، وطب الأسنان، والأدوية، وعلوم الكمبيوتر المعلوماتية، وبرامج علم وظائف الأعضاء، والهندسة، والفن والتصميم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العروض الجديدة الممتدة التي تقدمها كلية التعليم المستمر لها قيم هائلة للمتعلمين مثل؛ الشهادات الدولية المشتركة، والشهادات المهنية المطورة، وخطط تدريب سنوية للشركات، وجلسات تقييم، وتوفير برامج تطوير، ومعسكرات تدريب، وأساليب تدريس مبتكرة، ومرافق تعليمية جديدة عالية الجودة. 

 

 

 

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