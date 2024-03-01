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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. انطلاق المؤتمر السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية بطب عين شمس.. سفير أذربيجان بالقاهرة يزور الجامعة البريطانية في مصر لبحث سبل التعاون

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 


رئيس جامعة كفر الشيخ في زيارة لجامعة بوليتكنيكا بمدينة فالنسيا الإسبانية

 

زار وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن، والدكتور محمد غانم الأستاذ بكلية الزارعة، جامعة بوليتكنيكا الأسبانية.


سفير أذربيجان بالقاهرة يزور الجامعة البريطانية في مصر لبحث سبل التعاون

 

استقبل الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة الدكتور الخان بولوخوف، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين  الجامعة وسفارة أذربيجان في مجالات التعليم العالي وأيضاً في مجال تغير المناخ إستعدادا لمؤتمر قمة المناخ COP 29 والمقرر عقده في دولة أذربيجان خلال الفترة من 11 وحتى 24 نوفمبر 2024.


انطلاق المؤتمر السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية بطب عين شمس

 

انطلقت فعاليات اليوم الاول للمؤتمر السابع للابحاث الطلابية و المشاريع البحثية الذى تنظمه كلية الطب جامعة عين شمس والذي يستمر لمدة يومين ٢٨ و ٢٩ فبراير الجارى، تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس


أستاذ سموم يشدد على أهمية الفهم السليم للتداخلات الغذائية مع الأدوية

 

أكدت الدكتورة رشا عزت مصطفى، أستاذ الاغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن تداخل الدواء مع الغذاء يؤثر على خصائصه، ما يؤدي إلى تأثير مباشر على آلية تأثيره وتوزيعه في الجسم، مشددة على أهمية الانتباه إلى وقت تناول الدواء وعدم تجاوز الجرعات الموصوفة، حيث يمكن أن يؤثر تغيير مواعيد الجرعات على فعالية العلاج.


جامعة حلوان تطلق معارض ثقافية وفنية تعكس الاهتمام بتنمية المعرفة لدى الطلاب

 

تحرص جامعة حلوان علي تنظيم العديد من المعارض والأنشطة الثقافية والفنية للطلاب لتنمية المعرفة لديهم و تطوير الروح الإبداعية واكتشاف المواهب الدفينة تحقيقا للتنمية .

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