مصرع طفل وإصابة اثنين في إنهيار حائط بطما في سوهاج

شهدت مدينة طما شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية راح ضحيتها طفل وأصيب اثنان آخران؛ إثر سقوط حائط من الطابق الرابع على الأطفال أثناء لهوهم بالشارع.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بانهيار حائط بدائرة المركز وسقوطه على مجموعة من الأطفال.

وبالانتقال والفحص، تبيّن انهيار جدار لعشة بالدور الرابع بأحد العقارات الكائنة بشارع مدرسة السلام بمدينة طما؛ مما أسفر عن مصرع الطفل "محمد أ ع- 9 أعوام"، وإصابة كلًا من:" تقى خ ا ع- 9 أعوام، والتي تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وعبد الرزاق ع ع- 9 أعوام، مصابًا بكدمات وجروح متفرقة".

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى طما المركزي، حيث تم إيداع جثمان المتوفى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما قامت الأجهزة المحلية برفع الأنقاض وإزالة بقايا الحائط المنهار، ومتابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.