انطلاق المؤتمر السابع للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية بطب عين شمس

انطلقت فعاليات اليوم الاول للمؤتمر السابع للابحاث الطلابية و المشاريع البحثية الذى تنظمه كلية الطب جامعة عين شمس والذي يستمر لمدة يومين ٢٨ و ٢٩ فبراير الجارى، تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس

بحضور أ.د رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون كان التعليم والطلاب وا.د إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع وأ.د أماني مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي و رئيس المؤتمر وأ.د مها الجعفرى أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي و سكرتير عام المؤتمر وا.د نجوي الشافعي استاذ طب الاطفال وعضو مجلس الشيوخ ولفيف من اساتذة الجامعات المصرية و عمداء ووكلاء الكليات الي جانب ممثلون عن وزارة التربية والتعليم وجمع من طلاب وطالبات الجامعات المختلفة.

أثنت أ.د رانيا صلاح علي هذا الانجاز العظيم باعتبار الطلاب أحسن حظا من الأجيال السابقة من حيث توفر فرص وامكانيات اجراء البحث العلمي في سن مبكرة، كما ثّمنت ا.د عائشة أبو الفتوح وكيل الكلية الأسبق الجهد المبذول لإقامة واستمرار هذا المؤتمر وأعربت عن سعادتها بابنائنا الطلاب علماء المستقبل.

كما أشادت ا.د إيمان بكر بالمشاركة الفعالة من الجامعات المختلفة..وفي كلمتها في حفل الافتتاح ذكرت ا.د أماني مختار إن طلابنا هم جيل المستقبل، وهم الذين سيحملون راية البحث العلمي ويرفعون راية الوطن عاليًا، لذلك، فإننا نؤمن بأهمية الاستثمار فيهم وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في هذا المجال.

ويعد هذا المؤتمر فرصة رائعة للطلاب لعرض نتائج أبحاثهم على خبراء في مختلف المجالات.

وهو أيضًا فرصة لهم لتبادل الأفكار والتعلم من بعضهم البعض.

وأضافت أن هذا المؤتمر هو ثمرة جهود كبيرة بذلت من قبل جميع المشاركين، بدءًا من الطلاب الباحثين إلى أعضاء هيئة التدريس والإدارة.

و أعربت عن فخرها حقًا بهذا الجيل من الطلاب الذين يملكون شغفًا كبيرًا بالبحث العلمي ويسعون إلى التميز في مختلف المجالات.

كما أشارت إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص جامعتنا على تعزيز ثقافة البحث العلمي بين طلابها.

ومن الجدير بالذكر أنه اشتركت في هذا المؤتمر جمع كبير من الكليات المصرية من مختلف المحافظات و بمشاركة حوالي 12 طالب من الجامعة الأردنية من كلية الطب و كلية البيوتكنولوجي ، حيث ينتظره الطلاب سنوياً علي انه الحدث الأكبر الذي يجمع الباحثين من جميع أنحاء مصر وخارجها

وتضمنت فعاليات المؤتمر تقديم محاضرة عن الذكاء الاصطناعي القاها ا.د محمد عبد الرازق استاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الأزهر و تم أيضا خلال اليوم مناقشة ٣٠ بحثاً في ٨ جلسات علمية .

بالإضافة إلى عرض فيديو من تصميم الطلاب يعرض تاريخ المؤتمر علي مدار السبع سنوات السابقة.