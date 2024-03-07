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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سعر لـ شيفروليه أوبترا في السوق المصري

صدى البلد

بدأ إنتاج سيارة أوبترا عام 2004 وحملت اسم دايو لاستي في عدة دول مثل الولايات المتحدة وكولومبيا وكندا والمكسيك واليابان وجنوب شرق آسيا، وبايجون 630 وهو النوع المتاح في السوق المصري بشكل رسمي، وتعتبر من أبرز السيارات الاقتصادية في العالم.

شيفروليه أوبترا موديل 2007

مواصفات السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007

تحصل السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 107 أحصنة، وعزما اقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

 

وتتسارع السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية .

وبلغت قراءة العداد في السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 نحو 170 ألف كيلومتر، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

شيفروليه أوبترا موديل 2007

أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007

يبدأ سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 300 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

شيفروليه أوبترا موديل 2007 شيفروليه أوبترا شيفروليه اوبترا الولايات المتحدة

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