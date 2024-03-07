إعلامي يعلق على تجمع مجلس إداراتي الأهلي والزمالك قبل المباراة

علق الاعلامي إبراهيم عبد الجواد على سهرة تجمع مجلس إداراتي الأهلي والزمالك سوياً عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : صورة بملايين كنا قربنا ننسى أنها ممكن تحصل .

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.