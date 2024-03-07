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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يتوجه لأثيوبيا وبريطانيا وإيطاليا لبحث تطورات القضايا الأفريقية

صدى البلد

 يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، إلى أثيوبيا وبريطانيا وإيطاليا غدا الخميس وحتى 20 مارس لبحث القضايا الأفريقية.


وذكر بيان على موقع وازارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء أن هامر سيحضر في الفترة من 7 إلى 13 مارس مراجعة استراتيجية يستضيفها الاتحاد الأفريقي لتنفيذ اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي.


وأضاف البيان أنه من الضروري اتخاذ خطوات إضافية ضرورية لتحقيق سلام دائم من خلال نزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة الإدماج بشكل سريع؛ والعمل المستمر بشأن عملية عدالة انتقالية ذات مصداقية؛ وتسريع الأنشطة لتمكين عودة النازحين داخليًا.


وسيجتمع المبعوث الخاص أيضًا مع مسؤولي الحكومة الإثيوبية لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الحوار لإنهاء العنف في منطقتي أمهرة وأوروميا، بالإضافة إلى مراجعة القضايا الإقليمية الأوسع. وأخيرا، يتطلع هامر إلى المشاركة مع ممثلي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، فضلا عن الشركاء الدوليين.


وفي لندن، في الفترة من 14 إلى 19 مارس، سيعقد هامر مشاورات في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، كما سيشارك في مؤتمر ويلتون بارك تحت عنوان "الأفق الاستراتيجي لشرق أفريقيا: الشراكات والأولويات".


وفي روما، في الفترة من 19 إلى 20 مارس، سيحضر هامر اجتماعًا لمديري مجموعة السبع في أفريقيا لمناقشة الجهود المشتركة لتعزيز السلام والأمن والحكم الديمقراطي؛ والاستجابة للاحتياجات الإنسانية؛ ودعم الفرص الاقتصادية.
 

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