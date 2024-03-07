مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 7 مارس 2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، حيث يتصدر مباراة ليفربول وسبارتا براج في ذهاب دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي.

مباريات الدوري الاوروبي

سبارتا براج vs ليفربول - الساعة 7:45 مساءً.

روما vs برايتون - الساعة 7:45 مساءً - beIN Sports HD 2.

كارباج أجدام vs باير ليفركوزن - الساعة 7:45 مساءً.

مارسيليا vs فياريال - الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 3.

بنفيكا vs جلاسكو رينجرز - الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 4.

فرايبورج vs وست هام يونايتد - الساعة 10 مساءً.

ميلان vs سلافيا براج - الساعة 10 مساءً.

أما في دوري المؤتمر الأوروبي، فستكون المباريات كالتالي:

أياكس أمستردام vs أستون فيلا - الساعة 7:45 مساءً - beIN Sports HD 5.

مولده vs كلوب بروج - الساعة 7:45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

شتورم جراتس vs ليل - الساعة 7:45 مساءً.

سيرفيت السويسري vs فيكتوريا بلزن - الساعة 10 مساءً.

سانت جيلواز vs فنربخشة - الساعة 10 مساءً.

دينامو زغرب vs باوك سالونيكا - الساعة 10 مساءً.

أما في الدوري السعودي، فستكون المباريات كالتالي:

الشباب vs الفيحاء - الساعة 4 مساءً - SSC HD.

ضمك vs الوحدة - الساعة 4 مساءً - SSC HD.

النصر vs الرائد - الساعة 7 مساءً - SSC HD.

أما في الدوري المصري، فتقام مباراة واحدة فقط: