مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 7 مارس 2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، حيث يتصدر مباراة ليفربول وسبارتا براج في ذهاب دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي.
مباريات الدوري الاوروبي
- سبارتا براج vs ليفربول - الساعة 7:45 مساءً.
- روما vs برايتون - الساعة 7:45 مساءً - beIN Sports HD 2.
- كارباج أجدام vs باير ليفركوزن - الساعة 7:45 مساءً.
- مارسيليا vs فياريال - الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 3.
- بنفيكا vs جلاسكو رينجرز - الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 4.
- فرايبورج vs وست هام يونايتد - الساعة 10 مساءً.
- ميلان vs سلافيا براج - الساعة 10 مساءً.
أما في دوري المؤتمر الأوروبي، فستكون المباريات كالتالي:
- أياكس أمستردام vs أستون فيلا - الساعة 7:45 مساءً - beIN Sports HD 5.
- مولده vs كلوب بروج - الساعة 7:45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.
- شتورم جراتس vs ليل - الساعة 7:45 مساءً.
- سيرفيت السويسري vs فيكتوريا بلزن - الساعة 10 مساءً.
- سانت جيلواز vs فنربخشة - الساعة 10 مساءً.
- دينامو زغرب vs باوك سالونيكا - الساعة 10 مساءً.
أما في الدوري السعودي، فستكون المباريات كالتالي:
- الشباب vs الفيحاء - الساعة 4 مساءً - SSC HD.
- ضمك vs الوحدة - الساعة 4 مساءً - SSC HD.
- النصر vs الرائد - الساعة 7 مساءً - SSC HD.
أما في الدوري المصري، فتقام مباراة واحدة فقط:
- مودرن فيوتشر vs زد إف سي - الساعة 7 مساءً.