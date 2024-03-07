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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة بسيون

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،بجوله صباحية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمركز  ومدينة بسيون؛ في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بمتابعته اعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق "طنطا- بسيون" بطول 20 مترا، والذي يتم ضمن خطة هيئة الطرق.

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير قرية كفر عصام بمركز طنطا


وأوضح الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين..

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كما تابع المحافظ رصف عددا من الشوارع ضمن خطه رد الشيء لأصله : رصف شارع المدارس ببسيون بطول ٥٢٣م ، وعرض ٦ م بداية من شارع ٢٣ يوليو حتى مدخل كفر جعفر ، شارع المتيت ببسيون بطول ١.٤ كم وعرض ١٠م بداية من شارع ٢٣ يوليو حتى منطقة كفر جعفر ، شارع المقابر بالناصرية بطول ١٨٠ م وعرض ٦ م ، وذلك لتحسين الحالة العامة للشوارع لتسهيل حركة المواطنين. 
كما تابع المحافظ رصف عددا من الشوارع في بسيون ضمن الخطه الاضافية فيتم رصف شارعين بطول ٢,٨ كم شارع عمر زعفان بداية من المقابر حتى الطريق الدائري بطول ١,٤ كم وعرض ١٩ م ، طريق مدرسة صلاح حتاته بطول ١,٤ كم وعرض ٦ م .

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المتابعة الميدانية الطريق الدائرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية السي الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن

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