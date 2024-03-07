وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء بها: بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم، أتشـرف وهيئــــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانـــى مقرونة بأصدق الأمانى أن يُعيد المولى عز وجل عليكم، هذا الشهر المبارك أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى أمن واستقرار.

ونحن نستقبل أياما يتجلى فيها رب العالمين علينا، بنفحاته العطرة تجيش فى الأنفس، فتسمو بها وتعليها وفى الأبدان فتطهرها وتزكيها، نستلهم منها معانى سامية وقيما نبيلة لتكون حافزاً لنا لبذل المزيد من العطاء والتضحية تحت قيادتكم الحكيمة، فى سبيل رفعة وازدهار وطننا الغالى ورخائه.