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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لجنة التطوير العقاري والمقاولات تكشف أهمية تحرير سعر الصرف وتأثيره على العقارات

صدى البلد

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو  لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري، إن قرارات البنك المركزي اليوم، الخميس، المتعلقة بتحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة على الإقراض وطرح شهادات بعائد 30%؜ جاءت في توقيت مهم جدا لكبح جماح السوق الموازية للعملة والقضاء عليها نهائيا والحد من معدلات التضخم.

وأكد داكر عبد اللاه، في تصريحات له اليوم، أن هذه القرارات ستعيد من جديد الحصيلة الدولارية إلى القطاع المصرفي، وكذلك عودة تحويلات المصريين بالخارج بقوة.

وأضاف أن معدلات التضخم ستتراجع، وهذا سيدفع المصريين للادخار في شهادات الادخار لراغبي الربح السريع أو الاستثمار في الذهب، ولكن يظل العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار في ظل المشروعات العملاقة التي تتم على أرض مصر، ومنها صفقة مدينة رأس الحكمة التي تدفع إلى زيادة الطلب محليا ودوليا على تملك العقار والاستثمار فيه.

وأشار إلى أن حالة التذبذب في سعر الدولار حاليا تعتبر كنتيجة صدمة للسوق في تطبيق تحرير سعر الصرف بشكل عادل، ولكنها لن تستمر كثيرا وسيعاود الدولار التراجع خلال الفترة المقبلة إلى حدوده الطبيعية والآمنة بعد القضاء على السوق الموازية بشكل نهائي.

وأوضح داكر عبد اللاه أن التسعير العادل للدولار مقابل الجنيه لن يزيد أسعار العقارات بل سيحدث نوعا من الاستقرار في السعر، كما أن  تحرير سعر الصرف سيسهم في دخول استثمارات أجنبية وعربية جديدة للدخول في السوق المصرية التي كانت متخوفة من وجود سعرين للدولار.

ونوه إلى أهمية وجود مبادرات تمويل بيه فائدة مخفضة للقطاعات الحيوية لتنشيطها، ومنها قطاع العقارات والصناعة والزراعة، وكذلك تحديد سعر الدولار الجمركي وعدم احتساب سعر الدولار الجمركي بنفس سعر الدولار في البنك ولكن أقل كنوع من دعم الصناعات المصرية والاقتصاد المصري، خاصة في مستلزمات الإنتاج المستوردة بشكل عام.

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