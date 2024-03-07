التضامن تطلق كتاب "100 فيلم تضامن" في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

شهدت فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية في إطار احتفاله باليوبيل الفضي في دورته الخامسة والعشرين هذا العام إطلاق كتاب ١٠٠ فيلم للتضامن، حيث شهد الإطلاق حضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي نائبًا عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان، والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والمخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي.

ويسلط الكتاب، الضوء على قضايا التضامن الاجتماعي المختلفة التي أثارتها الأفلام المائة الذين شملهم الكتاب، علماً بأن إنتاج ذلك النوع من الأفلام قد بدأ منذ 7 سنوات بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتوثق الأفلام شهادات حية من أصحاب القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يتم إبرازها ومعالجتها في شكل درامي اجتماعي وإنساني، علماً بأنه تم تسجيل القصص المختلفة في أماكنها الحقيقية في مختلف قرى مصر ومراكزها.

وتحرص وزارة التضامن على تسليط الضوء على قضايا المجتمع، بتحولاته وتطوره، كما تحرص على أن تعكس صور حية من المجتمع بشهادات أصحابها، بهدف وصول الرسالة التي يحتويها الفيلم، والمشاعر التي يصورها لذهن وشعور وقلب المشاهد، وذلك من خلال رؤية إخراجية تربط بين المعلومات والحوار، والمشاهد الفيلمية، والحبكة الدرامية، والموسيقى التصويرية في بناء متماسك تخرج منه بقضية تسترعي الانتباه.

وأشادت إدارة المهرجان بالدور الرائد والهام الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في توثيق برامجها التنموية من خلال عدة قنوات على رأسها الأفلام التسجيلية القصيرة، والندوات الحوارية، والقنوات الإعلامية والاذاعية، وذلك للنفاذ لقلب المجتمع وفتح جسور التواصل بين الوزارة وبين أفراد المجتمع.

وحرص عدد كبير من جمهور المهرجان وكبار النقاد والمخرجين على اقتناء نسخ من الكتاب من خلال الجناح الخاص بوزارة التضامن داخل المهرجان، وقدموا التهنئة لمخرج الأفلام العديدة الذي يحتويها الكتاب الأستاذ مهند دياب، مستشار التوثيق المرئي بالوزارة، والذي أثنت عليه الوزارة بشدة، مؤكدة أن له حوالي 20 سنة خبرة في ذلك المجال، مما يجعله صاحب رؤية فنية وتنموية في آن واحد.

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