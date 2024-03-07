القبض على شخصين يتلاعبان في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإضرار بالمال العام.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام (أحد الأشخاص ، فنى عدادات بشركة الكهرباء ، مقيمان بمحافظة القاهرة) بالتعامل مع أصحاب المحال والأنشطة التجارية والتلاعب فى عدادات الكهرباء الحكومية مُسبقة الدفع عن طريق شحنها والتلاعب فى نظام تشغيلها.. مما يؤدى إلى إهدار المال العام والإضرار بالإقتصاد القومى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما ذلك النشاط نظير تحصلهم على مبالغ مالية من راغبى التلاعب فى عدادات الكهرباء .

كما تم بإرشادهما ضبط (98 عداد كهرباء مُسبق الدفع –الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطهما) بغرفة سكنية مستأجرة بالقاهرة يمارسوا نشاطهم من خلالها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.