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رئيس التحرير
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أخبار البلد

«مدبولي» يتفقد «الشرق الأوسط لتكرير البترول» ويستمع لشرح تفصيلي حول إنتاج الشركة وتطويرها

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول واستمع لعرض تفصيلي حول إنتاج الشركة ومراحل تطويرها.


وقال وزير البترول طارق الملا إننا نعمل على زيادة إنتاج الشركة مع نهاية شهر مارس  القادم 60%  علي زيادة طاقة التكرير من 100 ألف برميل في اليوم إلى 160 ألف برميل، لافتًا إلى أن هذه الزيادة  تعمل علي سد الفجوة الاستيرداية من الغاز والسولار.. بالإضافة إلى حجم العمالة 200 ألف عامل علي الأرض.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء، والجاري الإفراج عنها حاليا، والتي تضم العديد من السلع والبضائع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل جولته، أن زيارة اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

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