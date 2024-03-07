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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد طرح جديدة بـ30%.. ما مصير شهادة الـ27% داخل بنكي مصر والأهلي؟

شهادة ادخار جديدة
شهادة ادخار جديدة

ما مصير شهادة 27%.. يتساءل الكثير من المواطنين خاصة راغبي الاستثمار والادخار عن موقف أعلى شهادة ادخار في مصر عقب الإعلان عن طرح شهادة استثمار جديدة بفائدة 30%.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، أمس الأربعاء، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. 

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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شهادة استثمار بفائدة 30%

قرر بنك مصر، إعادة إصدار شهادة «ابن مصر» الادخارية، ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة، وذلك لتلبية احتياجات العملاء؛ وعليه فقد تم إقرار ثلاثة إصدارات دورية صرف العائد سنويًا / ربع سنويًا / وشهريًا.

وتصل العوائد السنوية إلى 30٪؜ للسنة الأولى، و25٪؜ للسنة الثانية، و20٪؜ للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا إلى 27٪؜ للسنة الأولى، و23٪؜ للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا إلى 26٪؜ للسنة الأولى، و22.5٪؜ للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة اعتبارًا من اليوم 6 مارس 2024.

كما طرح البنك الأهلي، شهادة جديدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوى 30%؜ السنة الاولى و25%؜ للسنة الثانية و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

ما مصير شهادة 27%؟

قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة، مضيفًا أنه من المتوقع الإقبال على بيع الدولار حيث بدأ بالفعل بيع الدولار من قبل مؤسسات خارجية.

وأضاف «الأتربي» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»: «ستبدأ البنوك في تلبية طلبات العملاء بالنسبة للمصانع والشركات، وبالتالي ستختفي السوق الموازية في القريب العاجل».

وعن إضافة شهادة استثمار جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة على أن يصرف العائد بدورية سنوية، أكد أن الشهادات القائمة ستظل قائمة حتى تستحق، موضحًا أن شهادتي الـ32.5% والـ27% مستمرتان.

كما أكد البنك الأهلي، على استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5%؜ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23%؜ بدورية صرف العائد يوميا.

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