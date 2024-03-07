شروط رخصة الإفطار للمريض .. أمين الإفتاء يوضح

سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: المريض والمسافر سفرًا شاقًا طويلًا لهما رخصة الفطر في الصيام ، ولكن بالنسبة للمريض إذا كان الطبيب شدد على ضرورة تناول أدوية له في وقت محدد، وتزامنت مع ساعات الصيام وأن عدم تناول هذه الأدوية سيؤثر على الصحة وقد يترتب عليها مخاطر كبيرة ، فلا بأس أن يفطر ويقضي بعد ذلك ما أفطره من أيام رمضان.

وأضاف الشيخ علي فخر ، خلال فيديو مذاع عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك: أما بالنسبة للمريض الذي يستطيع الصوم وأن حالته لا تستدعي تناول الأدوية في وقت محدد ، فيصوم أفضل له ، لقوله تعالى: " وأن تصوموا خيرا لكم " .

وأوضح الشيخ فخر، أنه في حالة ما إذا كان المرض مزمنا ولا يستطيع الصوم مطلقا فعليه إخراج الفدية مباشرة ، أما إذا كان مرض عابر يستغرق عدة أيام ويزول فهنا يجب عليه القضاء بعد رمضان .

أفعال تنقص أجر الصيام

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن ثلاثة أفعال على المسلم أن يتجنبها ليحصل على أجر الصيام كاملا، وهذه الثلاثة أمور هي:

• النوم الكثير في نهار رمضان.

• التضجر من الجوع والعطش.

• قلة الصبر وسوء الخلق مع الناس.



فضائل شهر رمضان



كشفت دار الإفتاء المصرية، عن 3 فضائل لشهر رمضان المبارك، وهي تضاعف فيه الحسنات، الفريضة بأجر سبعين فريضة، السنة بأجر فريضة.



أدعية شهر رمضان



اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار.