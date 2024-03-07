مؤسسة أبو العينين تستعد لتنظيم موائد الرحمن لأهالي الجيزة |صور

تستعد مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إعداد موائد الرحمن لأهالي الجيزة.

وتعد مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري مؤسسة ذاتية التمويل لا تقبل التبرعات لا عينية ولا مادية.

وتوفر المؤسسة من خلال مطبخها الدائم بالجيزة، العديد من الوجبات للصائمين من خلال مائدة الرحمن والتي تتسع لآلاف المواطنين بجانب السيارات المتنقلة والتي تقوم بالتوزيع علي الأسر المتعففة وكبار السن داخل منازلهم ووجبات المرضي والتي تحتوي جميعها علي البروتينات من اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والأرز والفاكهة الطازجة والعصائر.

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