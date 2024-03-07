في علبة حلويات.. زوج ينتقم من طليقته بألمانيا فسمّم أسرتها بمصر |فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، أراد الإنتقام من طليقته بألمانيا فسمم أسرتها في مصر.

ووفقا للتقرير، أراد زوج الإنتقام من طليقته بألمانيا فسمم أسرتها فى مصر، حيث ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على رجل خمسيني أقدم على محاولة للإنتقام من طليقته التي تعيش فى ألمانيا، بمحاولة تسميم عدد من أفراد أسرتها.

وقام بمحاولة الإنتقام عن طريق إهدائهم علبة حلويات "كنافة" موضوعا بها سم لوجود خلافات مع طليقته فى ألمانيا، وقامت النيابة العامة المصرية بتوجيه للمتهم تهمة الشروع فى قتل 7 أشخاص، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد فى المواعيد القانونية.

