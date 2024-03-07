عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في علبة حلويات.. زوج ينتقم من طليقته بألمانيا فسمّم أسرتها بمصر |فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، أراد الإنتقام من طليقته بألمانيا فسمم أسرتها في مصر.

ووفقا للتقرير، أراد زوج الإنتقام من طليقته بألمانيا فسمم أسرتها فى مصر، حيث ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على رجل خمسيني أقدم على محاولة للإنتقام من طليقته التي تعيش فى ألمانيا، بمحاولة تسميم عدد من أفراد أسرتها.

وقام بمحاولة الإنتقام عن طريق إهدائهم علبة حلويات "كنافة" موضوعا بها سم لوجود خلافات مع طليقته فى ألمانيا، وقامت النيابة العامة المصرية بتوجيه للمتهم تهمة الشروع فى قتل 7 أشخاص، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد فى المواعيد القانونية.
 

المانيا الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية المصرية القبض على رجل خمسيني النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

18مسئول اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

موضوعات متعلقة

شاهد .. مظاهرة غاضبة في بولندا بشأن جريمة أخلاقية

أكبر حزب بالاتحاد الأوروبي يؤيد ترشيح رئيسة المفوضية «فون دير لاين» لولاية ثانية

موجة إضرابات تعم السكك الحديدية والمطارات في ألمانيا وتسبب فوضى عارمة.. شاهد

7.5 جنيه للطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 7 مارس 2024

طريقة عمل طواجن السعادة من مطبخ البلد.. فيديو

فترة صعبة.. مدبولي يوجه رسالة وبشري سارة للمواطنين بشأن الأسعار

رئيس الوزراء: لدينا ثقة في تدبير العملات الحرة لدفع عجلة الإقتصاد الفترة القادمة

أسرار وتفاصيل أحدث كشف أثري خلال تنفيذ مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد

ترشيحاتنا

رسميا ..تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري استجابة لـ حسام حسن

شروط رخصة الإفطار للمريض .. أمين الإفتاء يوضح

مدبولي : أي اقتصاد بالعالم ينبغي ألا يعمل على سعرين للصرف أو العملة

تزامناً مع شهر رمضان.. حماس تطلق دعوة عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي بغزة

في علبة حلويات.. زوج ينتقم من طليقته بألمانيا فسمّم أسرتها بمصر |فيديو

الرقابة الإدارية تكشف اختلاس مسئولين بالطيران المدني دولارات للاتجار بها بالسوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

محافظة على شرفي.. أمل حجازي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

فيديو

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات| ظاهرة مخيفة

باين عليها السن.. أين اختفت بطلة فيلم الحاسة السابعة «رانيا الكردي»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ