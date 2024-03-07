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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية ينظم 582 ندوة وجولة إرشادية و1959 لقاء إرشاديا خلال فبراير

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية وإدارة الارشاد و أقسام الارشاد بالإدارات الخارجية قامت خلال شهر فبراير ٢٠٢٤م بالمشاركة بـ ( ٥) قوافل طبية مجانية علاجية شاملة وبتنظيم (٥٨٢) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والمديريات الخدمية والنوادي والمكتبات والمدارس والحضانات والكنائس ومديرية الاوقاف بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة (١٩٥٩) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و(٨٥) لقاء مكتبيا للتوعية بالأمراض الوبائية واهمية الحملات القومية للتحصين الامراض المشتركة وخطورتها وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل معها ومنها انفلونزا الطيور وأمراض السل والبروسيلا والسعار والتوكسوبلازما والتعريف بالمشروعات القومية المقدمة فى مجال الثروة الحيوانية ومشروع تطوير الألبان ومشروع تحسين سلالات الماشية ومشروع التأمين على الماشية ومشروع الترقيم والتسجيل للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

الثروة الحيوانية والداجنة الثروة الحيوانية الطب البيطري تحسين سلالات الماشية طب البيطري محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري مديرية الأوقاف مديرية الطب البيطري

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