أبو الغيط يستقبل وزير الخارجية الموريتاني لبحث تطورات المنطقة

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس الدورة (161) الحالية لمجلس الجامعة محمد سالم ولد مرزوك، وذلك بمقر الأمانة العامة.



وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط هنأ الوزير ولد مرزوك على تولي بلاده رئاستي مجلس الجامعة والاتحاد الإفريقي سوياً، في مرحلة بالغة الدقة تتعدد فيها الأزمات والتوترات في العالمين العربي والافريقي، مشدداً على دعم الأمانة العامة لكافة جهود موريتانيا خلال فترة رئاستها في سبيل تعزيز وتفعيل آليات العمل العربي المشترك.

وناقش الطرفان آخر التطورات في المنطقة لاسيما العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتبعاته الإنسانية الكارثية وضرورة تحقيق وقف فوري مستدام لاطلاق النار، فضلا عن الأوضاع في السودان والصومال وليبيا، مشددين على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان مع بداية شهر رمضان الكريم وزيادة المساعدات الإنسانية للشعب الصومالي الذي يعاني ويلات الحرب والتشريد والمجاعة. كما أكّدا على ضرورة تضافر الجهود العربية والافريقية لإيجاد حلول مستدامة وفعالة لكافة الأزمات بما يضمن عودة الاستقرار والأمن لكافة دول المنطقة.