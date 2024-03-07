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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إيمان أبو طالب تنفرد بالحوار الأخير مع شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد شيخ
محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين

انفرد برنامج بالخط العريض الذي يذاع على شاشة الحياة وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب بالحوار الأخير مع الراحل شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد والذي رحل عن عالمنا منذ وقت قليل ..ومن المقرر عرض الجزء الثاني من الحوار غدا الجمعة بعد عرض الجزء الأول الجمعة الماضية.

وفي الجزء الثاني من الحوار يفتح محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين  قلبه ويحكي ذكريات قرن من الزمان في عيد ميلاده المائة.


وكشف عبدالجواد عن محاولة اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات عقب عودته من إيران.

كما تحدث شيخ الصحفيين عن كواليس منعه من قبل الرئيس السابق حسني مبارك، من التواصل من جيهان السادات عقب اغتيال زوجها، قائلا:"  تالت يوم ما اتعين حسني مبارك، منعني من إني أتحدث إليها.. محمد انت كنت بتكلم جيهان كل يوم.. أنا مش عايزك تكلمها ". 


وتحدث محمد عبدالجواد، عن كواليس عمله مع الرئيس عبدالناصر، كما كشف شيخ الصحفيين، رأيه في الراحل حسنين هيكل وكواليس علاقته بالرئيس الأسبق، قائلا:" هيكل كان كل شيء، متعرفيش مين فيهم هيكل أو عبدالناصر، اللي هده الهزيمة". 

ممدوح سالم


وتحدث عبدالجواد عن خلافاته مع عبدالقادر حاتم، موضحا: طلعت جري على ممدوح سالم، كان صاحبي، مسك التليفون، قاله ميروحش، لو راح هيحط له حتة حشيش ويسجنه. 


كل هذا وأكثر في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة

الإعلامية إيمان أبو طالب أنور السادات إيمان أبو طالب تليفزيون الحياة حسني مبارك حسنين هيكل

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