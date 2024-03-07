عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات التسجيل بخدمة الإنترنت والموبايل البنكي

صدى البلد

تسعى البنوك لتوفير الخدمات لعملائها بطريقة متميزة وسهلة وبسيطة.. ويستعرض صدى البلد خطوات التسجيل البنكي عبر الخطوات التالية:

 

وبحسب بنك مصر، للعملاء الأفراد يوجد إعدادين متاحين من النظام لتسجيل العميل (التسجيل الذاتي بواسطة العميل أو التسجيل بواسطة البنك) وتتجه إدارة البنك إلى توجيه العملاء الى التسجيل الذاتي بالخدمة كجزء من استراتيجية البنوك التجارية تجاه العملاء، ما لم يطلب العميل خلاف ذلك.


التسجيل الذاتي للأفراد:

قم بزيارة اقرب فرع و التوقيع علي طلب الاشتراك في خدمة الانترنت البنكي ثم ستصلك رسالة فور تفعيل الخدمة، حمل التطبيق و ابدا التسجيل عن طريق الخطوات التالية:

 

التسجيل باستخدام رقم الحساب:

أدخل  رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بك أو رقم جواز السفر


ادخل رقم الحساب الخاص بك


ادخل الرقم السري المتغير الذي تم ارساله علي رقم الهاتف المحمول المسجل بطلب الاشتراك


قم بالموافقة على الشروط والأحكام
قم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور
باستخدام رقم بطاقة البنك

 

ادخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك


ادخل رقم بطاقتك البنكية

txt

مفاجأة مدوية عن الدولار بالسوق الموازية.. رئيس بنك مصر يكشفها

txt

أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات حركة الدولار بالأسواق


ادخل الرقم السري للبطاقة على ألATM
ادخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك
الموافقة على الشروط والأحكام
إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.
 

التسجيل عن طريق البنك:

يمكن للعميل تقديم الطلب بالتوقيع المعتمد بأي فرع من فروع البنك.
سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية للعميل على الموبايل المسجل بالبنك تحتوي على اسم المستخدم وهو الرقم القومي للعميل ورقم سرى صالح لمدة 6 ساعات.
دخول العميل على صفحة الإنترنت البنكي أو تحميل برنامج الموبايل البنكي والدخول باسم المستخدم وكلمة السر التي تستخدم مره واحدة فقط ويتم تغييرها وفقا للمحددات المطلوبة لإنشاء كلمة السر وقواعد حماية العميل المحددة من البنك المركزي المصري.
 

تفعيل وسيلة التصديق:

قم بزيارة اقرب فرع والتوقيع علي طلب الاشتراك في خدمة برنامج رموز الأمان.  

يقوم العميل باختيار تفعيل SOFT TOKEN من داخل نظام الإنترنت البنكي.
سيقوم النظام بإرسال كلمة سرية مؤقتة OTP للعميل للتأكيد واستكمال ربط SOFT TOKEN.
بعد ظهورQR CODE يقوم العميل بعملSCAN من داخل برنامج SOFT TOKEN لإتمام التفعيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

ترشيحاتنا

ملكات جمال البحر المتوسط في زيارة تعريفية للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

خطوات التسجيل بخدمة الإنترنت والموبايل البنكي

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتفجير الأوضاع بالضفة الغربية لتهجير سكانها

الصلاة على النبي ليلة الجمعة.. اغتنمها بصيغة تعدل 70 ألف مرة

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

مفاجأة مدوية عن الدولار بالسوق الموازية.. رئيس بنك مصر يكشفها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة 5 أشخاص بسبب حمى الببغاء.. كيف تحمى نفسك من المرض؟

وفاة 5 أشخاص.. معلومات صادمة عن حمى الببغاء

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي| رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

فيديو

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات| ظاهرة مخيفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ