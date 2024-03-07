خطوات التسجيل بخدمة الإنترنت والموبايل البنكي

تسعى البنوك لتوفير الخدمات لعملائها بطريقة متميزة وسهلة وبسيطة.. ويستعرض صدى البلد خطوات التسجيل البنكي عبر الخطوات التالية:

وبحسب بنك مصر، للعملاء الأفراد يوجد إعدادين متاحين من النظام لتسجيل العميل (التسجيل الذاتي بواسطة العميل أو التسجيل بواسطة البنك) وتتجه إدارة البنك إلى توجيه العملاء الى التسجيل الذاتي بالخدمة كجزء من استراتيجية البنوك التجارية تجاه العملاء، ما لم يطلب العميل خلاف ذلك.



التسجيل الذاتي للأفراد:

قم بزيارة اقرب فرع و التوقيع علي طلب الاشتراك في خدمة الانترنت البنكي ثم ستصلك رسالة فور تفعيل الخدمة، حمل التطبيق و ابدا التسجيل عن طريق الخطوات التالية:

التسجيل باستخدام رقم الحساب:

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بك أو رقم جواز السفر



ادخل رقم الحساب الخاص بك



ادخل الرقم السري المتغير الذي تم ارساله علي رقم الهاتف المحمول المسجل بطلب الاشتراك



قم بالموافقة على الشروط والأحكام

قم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور

باستخدام رقم بطاقة البنك

ادخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك



ادخل رقم بطاقتك البنكية



ادخل الرقم السري للبطاقة على ألATM

ادخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

الموافقة على الشروط والأحكام

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.



التسجيل عن طريق البنك:

يمكن للعميل تقديم الطلب بالتوقيع المعتمد بأي فرع من فروع البنك.

سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية للعميل على الموبايل المسجل بالبنك تحتوي على اسم المستخدم وهو الرقم القومي للعميل ورقم سرى صالح لمدة 6 ساعات.

دخول العميل على صفحة الإنترنت البنكي أو تحميل برنامج الموبايل البنكي والدخول باسم المستخدم وكلمة السر التي تستخدم مره واحدة فقط ويتم تغييرها وفقا للمحددات المطلوبة لإنشاء كلمة السر وقواعد حماية العميل المحددة من البنك المركزي المصري.



تفعيل وسيلة التصديق:

قم بزيارة اقرب فرع والتوقيع علي طلب الاشتراك في خدمة برنامج رموز الأمان.

يقوم العميل باختيار تفعيل SOFT TOKEN من داخل نظام الإنترنت البنكي.

سيقوم النظام بإرسال كلمة سرية مؤقتة OTP للعميل للتأكيد واستكمال ربط SOFT TOKEN.

بعد ظهورQR CODE يقوم العميل بعملSCAN من داخل برنامج SOFT TOKEN لإتمام التفعيل.