قوافل الداخلية في كل مكان.. توزيع المساعدات على الأكثر احتياجا| صور

قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).. استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة – الفيوم – الدقهلية – بنى سويف – المنوفية - المنيا – الغربية – قنا – الأقصر- الشرقية – أسيوط - مطروح) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

حيث تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتلبية مطالب والتماسات المواطنين.

لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد - معك فى كل مكان" تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى المناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات).





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