وفاة المخرج طارق الكاشف

أعلن أحمد الكاشف شقيق المخرج طارق الكاشف خبر وفاة شقيقه من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد الكاشف: لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا اليه راجعون، أخي المنتج والمخرج طارق الكاشف في ذمة الله".

شافكي المنيرى تنعى طارق الكاشف



فيما نعت الإعلامية شافكي المنيري المخرج الراحل من خلال صفحتها وكتبت شافكي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: خبر حزين للاسف .. رحيل الاستاذ المبدع المنتج الكبير والمخرج طارق الكاشف.. الرقي كله والأخلاق والادب والجدعنه مع الذوق الراقي عملت معه كثيرا ولسنوات وآخرها كان حتي ٢٠١٣ في محطه الأوربيت .. مبدع ودقيق في عمله .. في امان الله يا طارق ربنا يرحمك ويكرمك انا لله وانا اليه راجعون.





موعد العزاء

ولم تعلن أسرته حتى الآن موعدا لإقامة العزاء، حيث أن هناك حالة من الحزن الشديد تسيطر على صفحات السوشيال ميديا من قبل أصدقائه المقربين فور سماعهم للخبر.