المدرسة الحسناء "إيريس".. شاهد أول روبوت نسائي يعمل بوظيفة مدرس

في سابقة هي الأولى من نوعها، قامت مدرسة هندية بتعيين أول روبوت مدرسي مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي في وظيفة "مدرس"، كجزء من المبادرة التي تهدف إلى تحسين مستوي التعليم في الهند.

ويتميز المدرس الآلي المسمي إيريس Iris، القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي أنشأته شركة Maker Labs، بملامح تشبه البشر، يمكنه التحرك في الفصول عبر عجلات مدمجة في أقدامه، كما يمكنه التفاعل مع الطلاب وتحيتهم، والإجابة على العديد من الأسئلة حول مواضيع مختلفة.

أول روبوت بالذكاء الاصطناعي يعمل بوظيفة مدرس

يشير التقرير إلى المدرسة الروبوت المرتدية زي "الساري" الهندي، قد نالت إعجاب طلاب مدرسة تريفاندروم الثانوية العليا، بولاية كيرالا في الهند، لدرجة أنه لم يكن هناك أي تغيب عن الفصول الدراسية التي يدرسها مدرس الذكاء الاصطناعي.

المدرسة الروبوت “إيريس”

ويمكن للروبوت تدريس المواد الدراسية من مرحلة الحضانة إلى الصف 12، كما أنها تتحدث ثلاث لغات هي: الإنجليزية والهندية والمالايالامية (إحدى لغات جنوب الهند)، وتخطط الشركة المطورة للمدرس الآلي تزويد الروبوت بأكثر من 20 لغة، وعلاوة على ذلك، تتمتع "إيريس " أيضا بالقدرة على حظر المحتوى الغير مناسب للمحتوي الدراسي مثل المخدرات والعنف.

وقالت شركة Maker Labs، عن "المدرسة الآلية": "نعتزم بمساعدة إيريس، إحداث ثورة في التعليم من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجربة تعليمية مخصصة، ومن خلال التكيف مع احتياجات وتفضيلات كل طالب، تعمل إيريس على تمكين المعلمين من تقديم دروس جذابة وفعالة لم يسبق لها مثيل".

المدرسة الروبوت “إيريس”

الجدير بالذكر أن المدرسة الآلية "إيريس"، ليست أول روبوت يعمل في مجال التعليم، حيث قامت إحدى المدارس البريطانية خلال العام الماضي، بتعيين روبوت بـ وظيفة مدير مدرسة.

ويعمل الروبوت المسمي "أبيجيل بيلي" القائم على الذكاء الاصطناعي مديرا لمدرسة "كوتسمور" في بريطانيا، بطريقة مشابهة لتطبيق الدردشة "شات جي بي تي"، وقد تم تصميمه خصيصا لهذه الوظيفة، ويقوم الروبوت بمجموعة من المهام من بينها كتابة السياسات المدرسية ومساعدة الطلاب.