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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلمى عبد المقصود تتأهل لنهائي كأس العالم للخماسي بالجامعة الأمريكية

صدى البلد

تأهلت سلمى عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث إلى نهائي بطولة كأس العالم، أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتأهلت سلمى إلى النهائي عقب احتلالها المركز الرابع بالمجموعة الاولى بنصف النهائي برصيد 1074 نقطة فيما احتلت زميلتها في المنتخب المصري أميرة قنديل المركز الرابع عشر بالمجموعة ذاتها عقب حصدها 1046، ولم تتمكن من التأهل للنهائي، وتصدرت المكسيكية ماريانا آرسيو المجموعة الأولى برصيد 1075 نقطة، فيما احتلت فريدة خليل أبو هاشم المركز الثاني عشر 
في المجموعة الثانية بنصف النهائي عقب حصدها 1059 نقطة.

وحسب نظام البطولة تأهلت أول 9 لاعبات من كل مجموعة من مجموعتي نصف النهائي، إلى الدور  النهائي والمقرر إقامته يوم السبت 9 مارس بمشاركة 18 لاعبة.

وتقام غدا الجمعة منافسات نصف نهائي الرجال والذي يشارك به 6 لاعبين مصريين هم: أحمد الجندي، إسلام حامد ، مهند شعبان، أحمد أشرف، محمد الجندي، معتز وائل.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024  ، على مدار ثلاث سنوات  بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من  أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

سلمي عبد المقصود إيهاب عيد نهائي كأس مصر

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