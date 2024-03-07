سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس، في سوق مواد البناء بمصر في ظل ما تشهده الأسواق من تغيرات لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

سعر طن الحديد اليوم

ويحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والأسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

سعر حديد عز 55,000 جنيه

سعر حديد العشري 51,000 جنيه

سعر حديد الجيوشي 52,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 52,000 جنيه

سعر حديد بيانكو 51,000 جنيه

سعر حديد المصريين 53,000 جنيه

سعر حديد سرحان 52,000 جنيه

سعر حديد الجارحي 53,000 جنيه

سعر حديد السويس للصلب 53,000 جنيه

سعر حديد المدينة 52,000 جنيه

سعر حديد بشاي 54,000 جنيه

سعر حديد العتال 53,000 جنيه

سعر حديد المعادي 52,000 جنيه

سعر حديد الكومي 52,000 جنيه

سعر حديد المراكبي 54,000 جنيه

حديد عطيه 52,500 جنيه



الاسمنت

سعر الأسمنت اليوم



أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه

سعر اسمنت العامرية عادة 2,360 جنيه

اسمنت البرج 2,350 جنيه

اسمنت تايتان 2,060 جنيه

سعر أسمنت الممتاز 2,160 جنيه

أسمنت التعمير 2,150 جنيه

اسمنت أسوان 2,250 جنيه

اسمنت الصعيد 2,250 جنيه

سعر أسمنت المصريين 2,200 جنيه

اسمنت قنا (المسلة) 2,400 جنيه

سعر اسمنت الفهد 1,920 جنيه

اسمنت المصري 2,060 جنيه

سعر أسمنت النهضة 2,400 جنيه

سعر أسمنت المهندس 2,250 جنيه

اسمنت السد العالي 2,200 جنيه

اسمنت العسكري بني سويف 1,910 جنيه

سعر اسمنت المسلح 1,950 جنيه

أسمنت النصر 1,910 جنيه

سعر اسمنت المنيا 2,060 جنيه

اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه

سعر اسمنت اسيوط 2,250 جنيه

اسمنت وادي النيل 1,900 جنيه

سعر اسمنت المعلم 1,980 جنيه

أسمنت جنوب الوادي 1,910 جنيه

سعر اسمنت السهم 1,900 جنيه

سعر أسمنت السويس 1,990 جنيه

سعر اسمنت السويدي 2,070 جنيه

سعر أسمنت حلوان 1,980 جنيه

سعر أسمنت العسكري 1,960 جنيه

سعر اسمنت المخصوص 1,940 جنيه





وهذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.