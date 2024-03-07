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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس، في سوق مواد البناء بمصر في ظل ما تشهده الأسواق من تغيرات لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

سعر طن الحديد اليوم

ويحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والأسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

 

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

سعر حديد عز 55,000 جنيه
سعر حديد العشري 51,000 جنيه
سعر حديد الجيوشي 52,000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 52,000 جنيه
سعر حديد بيانكو 51,000 جنيه
سعر حديد المصريين 53,000 جنيه
سعر حديد سرحان 52,000 جنيه
سعر حديد الجارحي 53,000 جنيه
سعر حديد السويس للصلب 53,000 جنيه
سعر حديد المدينة 52,000 جنيه
سعر حديد بشاي 54,000 جنيه
سعر حديد العتال 53,000 جنيه
سعر حديد المعادي 52,000 جنيه
سعر حديد الكومي 52,000 جنيه
سعر حديد المراكبي 54,000 جنيه
حديد عطيه 52,500 جنيه
 

الاسمنت 

سعر الأسمنت اليوم


أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه
سعر اسمنت العامرية عادة 2,360 جنيه
اسمنت البرج 2,350 جنيه
اسمنت تايتان 2,060 جنيه
سعر أسمنت الممتاز 2,160 جنيه
أسمنت التعمير 2,150 جنيه
اسمنت أسوان 2,250 جنيه
اسمنت الصعيد 2,250 جنيه
سعر أسمنت المصريين 2,200 جنيه
اسمنت قنا (المسلة) 2,400 جنيه
سعر اسمنت الفهد 1,920 جنيه
اسمنت المصري 2,060 جنيه
سعر أسمنت النهضة 2,400 جنيه
سعر أسمنت المهندس 2,250 جنيه
اسمنت السد العالي 2,200 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,910 جنيه
سعر اسمنت المسلح 1,950 جنيه
أسمنت النصر 1,910 جنيه
سعر اسمنت المنيا 2,060 جنيه
اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه
سعر اسمنت اسيوط 2,250 جنيه
اسمنت وادي النيل 1,900 جنيه
سعر اسمنت المعلم 1,980 جنيه
أسمنت جنوب الوادي 1,910 جنيه
سعر اسمنت السهم 1,900 جنيه
سعر أسمنت السويس 1,990 جنيه
سعر اسمنت السويدي 2,070 جنيه
سعر أسمنت حلوان 1,980 جنيه
سعر أسمنت العسكري 1,960 جنيه
سعر اسمنت المخصوص 1,940 جنيه

 

وهذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.

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