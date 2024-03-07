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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بوضعيات مثيرة للجدل.. زينة تخطف الأنظار في دبي

صدى البلد

تداول مستخدمو السوشيال ميديا مجموعة من الصور للفنانة زينة بجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة كاجول.

 

وظهرت زينة بلوك كاجوال متكون من تي شيرت وجينز وحقيبة وسط من داخل حي زعبيل في دبي بالامارات.

ونشرت زينة جلسة التصوير من داخل مبنى، وكتبت: "دع جمالك يتحدث بالنيابة عن نفسه" و"أجد السعادة في اللحظات الصغيرة".

والتقطت زينة الصور بوضعيات أثارت الجدل علي السوشيال ميديا .

 

تشارك زينة في رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة" مع أحمد السقا، وقالت عن دورها: "أقدم شخصية حنة، وهي شخصية جديدة لم أقدمها من قبل شكلاً ومضموناً، فهي فتاة قريبة من الناس وموجودة في كل البيوت، غلبانة كما نقول بالمصري، وشابة إسكندرانية بريئة تجد نفسها متورطة في مشاكل كبيرة وسنرى الحياة إلى أين ستأخذها!".

باطلالة كاجول زينة إطلالة زينة لقطات مثيرة

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